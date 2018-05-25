Ежегодно, начиная с 1997 года, 18 мая мировое сообщество отмечает Международный день музеев. Притом официально отмечать такой день, как единый праздник, предложили именно российские музейные работники. В стремлении к наиболее полному освещению жизни и проблем музеев с начала 2000-­х годов 18 мая проходит акция, известная всем как «Ночь в музее». Все музеи очень стараются друг перед другом, а главное – перед зрителями-посетителями, и даже небольшому поселковому музею есть чем удивить и поразить воображение. О таком уникальном музее наш сегодняшний рассказ. Но в начале…

Слава Плюшкиным!

Кто «придумал» музеи, кто начал собирать и складывать в укромном уголке нечто такое, что представляло интерес поначалу только для этой личности? Со временем человек сообразил, что сохраненное им, как свидетельство прошлого, может быть интересно и другим.

– Вот посмотрите! – вел экскурсию наш пращур по своей лавке древностей, – какие смешные шкуры носил мой дедушка, а это кости саблезубого тигра, по семейной легенде, с ним сражался и победил зверя отец моего отца. А эту симпатичную глиняную миску закалила на костре моя бабушка, и поэтому миска «дожила» до наших дней.

Ну, как-то так это могло быть… Увы, имена первых Плюшкиных, то бишь коллекционеров, старательно собиравших в своих укромных уголках разный бытовой хлам (только на первый взгляд, потому что теперь это артефакты), нам не известны. Но страсть к этому увлечению жила потом в веках.

Помните главного героя кинофильма «Чучело»? Дедушку маленькой девочки, собиравшего всю жизнь коллекцию картин и передавшего её в дар родному городу? Этого чудака играет Юрий Никулин, а его внучку Кристина Орбакайте. Вспомнили? У дедушки есть реальные прототипы, их немало по России. Странные люди, живущие более чем скромно, порой отказывающие себе во всем, только не в удовольствии купить дорогую картину, некую антикварную вещь, чтобы потом… отдать бесплатно людям. Зачем они это делают, что ими движет и чем успокаивается их, как правило, беспокойное сердце?

Я с удовольствием и по полному праву ставлю в ряд этих бескорыстных чудаков, своим присутствием украшающих мир, еще одно имя: Владимир Богомолов (на снимке слева).

«Время собирать камни»…

Это имя известно всем жителям поселка имени Морозова – архитектор, строитель, собиратель, историк-краевед, писатель Владимир Николаевич Богомолов – такая же достопримечательность поселка, как объекты, им же созданные и возвращенные к жизни.

Когда он работал заместителем директора по капитальному строительству Государственного завода имени Морозова, под его руководством было восстановлено здание Дома культуры имени Н. Чекалова, построен спортивный комплекс, один из лучших в области. На фундаменте взорванного в войну прекрасного храма во имя святых апостолов Петра и Павла возведена церковь, в которой по сию пору венчаются, крестят своих детей, отмечают главные церковные праздники и просто молятся ежедневно за здравие и за упокой своих ближних жители поселка. Но главным делом жизни Богомолов считал создание культурно-исторического комплекса, где под одной крышей были бы объединены сразу несколько музеев: музей рыбака, музей ремесел и быта, музей кирпича и старинных инструментов, краеведческий музей поселка, конференц-зал для проведения встреч с коллегами и картинная галерея.

Мы познакомились с Богомоловым много лет назад, когда прихожане поселка наконец-то обрели храм. А встречались в последний раз на открытии художественной галереи, какой похвастаться не может и иной районный центр.

Мы прошлись по восстановленному зданию – а это был дом первого директора Шлиссельбургского порохового завода (ШПЗ) Фридриха Бернгарди, – и все гости были буквально поражены результатами проделанной работы. В здании, где сохранились по сути дела только стены, протекала крыша, огромный подвал «под завязку» был забит каким-то мусором, появились просторные выставочные залы, где в полном объеме было представлено прошлое пионера порохового дела в России: история рождения, строительства поселка, его революционное прошлое, Великая Отечественная война. Завод, проводив на фронт лучших из лучших, ни на один день не прекращал своей работы на Победу. Здесь же, на этом стенде, мы увидели фотографии тех, кто вернулся после победы в родную Морозовку, и тех, кто навсегда остался на полях сражений. Молча постояли у фотографий двух родных братьев: Николай Андреевич Богомолов прошел всю войну, инженер-строитель, возводил переправы и мосты. А старший брат Богомолова, Александр Андреевич, которому было 20 с небольшим, с войны не вернулся. Владимир Николаевич признался, что положил немало сил, чтобы узнать хотя бы, где был похоронен его родной дядя. Как в стихах: «Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат». Он погиб на Курской дуге.

Это лишь одна, правда, самая трагическая страница жизни поселка. Как и у всей страны. Ходить от витрины к витрине, от экспозиции к экспозиции по этому музею увлекательно. Я думаю, особенно это интересно самим жителям. Узнавать на фото своих прапрадедушек и бабушек, изучать воочию условия труда и быта. Музей включает в свои экспозиции множество редких архивных материалов, а также дореволюционные фотографии Буллы всего состава дирекции и семьи Фридриха Бернгарди. Копии различных дипломов, в том числе Нижегородской ярмарки: «За надлежащее и отеческое отношение к нуждам и заботам рабочих завода». Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении завода № 6 народного комиссариата боеприпасов орденом Красной Звезды: за выдающиеся успехи на трудовом фронте в 1941–1945 гг.

Музей – живой, «говорящий», если так можно сказать: на любовно выполненном макете, имитирующем производство пороха, крутились какие-то хитрые шестеренки и приводные ремни, бегали крошечные вагонетки, а в углу зала поражала воображение самая настоящая ступа! Думается, точно в такой рассекала воздушное пространство героиня наших сказок – Баба Яга. А над ступой почему-то висела табличка: «Марфуша».

– Это, конечно, ступа, – согласилась с посетителями заведующая музеем Любовь Алексеевна Богомолова, – но это ступа служила не Бабе Яге, а была тарой для переноски готового пороха в цехах. Рабочие ласково называли ее «Марфуша». Почему Марфуша – история о том умалчивает. По легенде у рабочего, ее придумавшего, жену звали Марфой.

Любовь Алексеевна одновременно – хранитель музейных коллекций, архивариус, экскурсовод, и, как вы поняли, была верной спутницей и женой главного героя нашего рассказа. Наверное, надо отдельно рассказать об истории любви этой удивительной пары, прожившей вместе 46 лет, родившей двух прекрасных дочерей и вдвоем осиливших дело, которое под силу только таким чудакам, умеющим пробивать лбом стены.

«Морозовский мечтатель»

Впрочем, сами Богомоловы справедливо полагали, что без помощи жителей поселка ни музея, ни галереи просто не было бы. Не быть ему, если бы директор завода, Владимир Яковлевич Джуманиязов, занял бы отстраненную позицию по отношению к этому – немыслимому, на первый взгляд, проекту. Но директор согласился с доводами своего бывшего главного архитектора и заместителя, что поселку с таким богатым историческим прошлым подобное учреждение, как музей, просто необходимо.

– Дети должны воспитываться на примерах из жизни, гордиться прошлым своего поселка, верить в будущее, а в настоящем любить и беречь это место и оставаться здесь жить, – высказывал Богомолов тогда, на открытии картинной галереи, свою жизненную позицию. – А наш поселок притягивает талантливых людей. Здесь и до революции была картинная галерея, был Дом культуры для рабочих, говоря современным языком. И в нашей картинной галерее представлено творчество только наших земляков, которые могут с одинаковым талантом владеть резцом и кистью, молотком и стамеской. Талантливые полотна Гоптарева, профессионального художника, давно стали достопримечательностью поселка им. Морозова, а ученик Гоптарева – Роман Ляпин – в свою очередь получил широкое признание в профессиональной среде. Его выставки были в Италии, в Сочи, в Москве на Крымском валу. Мы гордимся своими земляками, и нам есть к чему стремиться…

Вот такую речь сказал Богомолов на открытии и буквально «потащил» гостей в подвал, где, по его мнению, должны были разместиться еще несколько оригинальных мини-музеев. Подвал нас поразил своими объемами, закономерным запустением, поражали и виды на этот подвал главного идеолога и устроителя Историко-культурного комплекса.

– Я 30 лет собирал кирпичи, – рассказывал Богомолов, и тут же демонстрировал богатство, сваленное пока в углу. – Более 50 небольших кирпичных заводиков стояло здесь по берегам Невы, все кирпичи – с именными клеймами, кто всю фамилию оставлял потомкам на кирпиче, кто обходился инициалами. Вся история дореволюционной России в этом кирпиче. Весь дореволюционный поселок им. Морозова был сложен из кирпича, который выпускал владелец дачи «Рижская пустошь» барон Ренненкамф. Здесь по поручению Артиллерийского управления было начато строительство Шлиссельбургского порохового завода. На границах арендованной у Ренненкамфа территории были поставлены гранитные столбы с надписью «ШПЗ. 1882», один из этих закладных камней сохранился до наших дней. И дома из кирпичей барона стоят до сих пор.

А еще Владимир Николаевич со страстью, свойственной, наверное, только настоящим рыбакам, поведал нам еще об одной своей мечте: создании музея рыбалки. Он рисовал картины огромного бассейна­аквариума, который появится здесь, где «в свободном полете» будут плавать все 56 видов рыб, населяющих акваторию Невы и воды Ладожского озера. Здесь же, в музее рыбака, будут представлены все рыбацкие премудрости, все эти снасти – от царя Гороха до наших дней, и коих в запасниках музея собрано уже тьма. Их жители посёлка приносили и продолжают нести. Поэтому уже сейчас собрано достаточно материала и для музея быта, и для музея ремесел. Дело осталось за малым: создать очередные проекты и дождаться денег.

Кто-то из присутствующих на встрече гостей тихо произнес: «Морозовский мечтатель»… Впрочем, по-доброму произнес, без злобы. Но Владимир Николаевич услышал и парировал: «Мечтать не только не вредно, но даже полезно, ибо мечта включает воображение, подстегивает смекалку и порой удается самую смелую мечту воплотить в жизнь. У нас, когда мы затевали реставрацию дома бывшего директора завода – Фридриха Бернгарди, тоже было немало неверующих в успех нашего предприятия. Однако получилось. Результаты налицо».

А я еще подумала, что хорошо бы каждому населенному пункту иметь в своем арсенале вот такого своего мечтателя. Глядишь, много бы безнадежных, на первый взгляд, проектов, обрели жизненную силу. И так уж получилось, что о любви мы поговорим в последнюю очередь.

Liebe-liebe Любовь…

Мы договорились с Владимиром Николаевичем, что, как только на подходе будет сдача «под ключ» музея кирпича, музея рыбака и музея быта, он, конечно же, позовет нас, журналистов газеты «Всеволожские вести», на торжественное открытие. Вместо этого в прошлом году пришла горестная весть: «Морозовского мечтателя» не стало. Скоропостижно скончался от инсульта, практически в шаге от выздоровления. Помнится, было чувство какой-то личной вины перед морозовским мечтателем, что не написала я об этом, совершенно точно незаурядном человеке так, как он того заслуживает. Вот уж правда: «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии». Еще подумалось о том, что наверняка «заглохнет» проект Богомолова, и не увидеть нам ни музея рыбака, ни музея кирпича. И очень жаль, что не успел Владимир Николаевич осуществить всего задуманного.

Но некоторое время назад позвонила вдова Владимира Николаевича – Любовь Алексеевна Богомолова: «Приезжайте, мы открыли музей быта и музей кирпича, на подходе музей рыбака. А еще к нам приезжал родной внук первого директора завода, Фридриха Бернгарди, его зовут Бодо, его жену – Гизелла, они провели в нашей Морозовке несколько дней и были поражены всем увиденным».

И вот мы сидим с Любовью Алексеевной в их уютном музее быта. Точнее – это стилизованная комната дореволюционного жилища семьи рабочего порохового завода. Как настоящая – печка и самый настоящий угольный самовар.

– Дар наших земляков, – рассказывает Любовь Алексеевна. – Все, что вы здесь видите, – собрано жителями поселка. Одеяло в стиле печворк на кровати – работа нашего библиотекаря Ани Селицкой, угольный утюг, кофемолку, маслобойку дореволюционные Наташа принесла, фамилию сейчас не помню. Но они все у меня в книге. Кружево на подзоре, прялка, веретено, машинка швейная мюллеровская, – всё наши добровольные помощники. Картины, которые вы здесь видите, тоже нашего земляка, Виктора Крупнова. Антонина Трущина – просто находка для меня, она принесла замечательный, редкий каталог, который очень пригодился для нашей экспозиции, можно сказать, музея столярного и плотницкого ремесла.

– Еще и такой у вас появился? – удивляемся мы вместе с нашим фотокорреспондентом, который пришел сюда с маленьким сыном. Мальчишке безмерно интересно все, что он видит в этом старинном подвале.

– Вы знаете, – отвечает Любовь Алексеевна, – здесь все вырастает одно из другого. Идет какая-то цепная реакция. Владимир Николаевич и кирпичи, и всякие древности, инструменты собирал всю жизнь. Он же, как Плюшкин, всё тащил в дом. Точнее, в гараж, в подвал, который был забит всякими отжившими свое вещами, под завязку. Он отмывал, очищал, и глянь – немецкий штангенциркуль, которым пользовались на заводе. Или прекрасная керосиновая лампа. Он собиратель и коллекционер по натуре. Он чувствовал вкус к вещам, знал им цену. И еще Владимир Николаевич постоянно говорил, что музей будет по-настоящему нужен и интересен людям, если они почувствуют себя частью этого музея, частью истории. Тогда он будет народным музеем. Поэтому у нас только керосиновых ламп штук 25, и все разные. Есть, к примеру, такой волонтер, доброволец музейного дела Николай Кузнецов, он очень много старинных инструментов принес. Подковы наших тяжеловозов, у нас совершено особые были кони в поселке, – это все дары людей. А муляжи рыб, которых мы собираемся запустить в наш рукотворный аквариум, с огромным желанием делают наши дети, школьники. У них что-то типа конкурса

на лучший макет. Приносят нам постоянно.

А еще Любовь Алексеевна достает довольно толстую пачку писем, каждое из которых начинается именно так: «Liebe Liuba!»

– То есть «Дорогая Люба!» по-немецки, – поясняет Богомолова, – это письма от Бодо Бернгарди. Его дедушка был первый технический директор ШПЗ, отработал здесь в этом качестве 32 года, был удивительным человеком – и с точки зрения технического таланта, и с человеческой точки зрения, оставил о себе очень добрую память, и у нас о нем много материалов есть, есть и его мемориальный кабинет, воссозданный по фотографиям. И когда Бодо (он, кстати, военный летчик, полковник) приехал со своей женой сюда, у него на глазах были слезы. Он признался, что все, на что они рассчитывали, – это постоять у руин дома, где был рожден его отец, поклониться этим местам, которые так любил его дед и отец, и взять горсточку земли родины предков. А когда они увидели, что дом его деда выглядит даже лучше, чем на старых семейных фотографиях, и что здесь хранят добрую память о его предках, он был чрезвычайно растроган. Теперь мы активно переписываемся, и он нам прислал очень много фотографий из своего архива. Они пополнили дореволюционную экспозицию нашего музея.

Спрашиваю, а как же вам все это удалось осуществить? На каждую экспозицию музея, не говоря о самостоятельно существующих музеях быта, кирпича, ремесел и рыбалки, нужны свои проекты, – и Любовь Алексеевна отвечает:

– А Владимир Николаевич как будто бы чувствовал, что ему надо спешить. Он попросил этот огромный свой рабочий кульман поднять к нам на 4­-й этаж и работал чуть ли не по 18 часов в сутки. Он успел все рабочие проекты подготовить. И не забывайте, что я тоже по основной профессии архитектор. Это я по его просьбе переквалифицировалась в музейные работники. Он так и сказал: «Ты мне очень, Люба, нужна в музее!» Он мне по сути завещал продолжить его дело. Так что здесь живет его душа, точнее, продолжает жить такой особенной, интересной жизнью. Вот скоро будет интереснейшая выставка, его друзья по ЛИСИ ее решили организовать и посвятить памяти своего товарища Владимира Богомолова.

…А я лично глубоко убеждена, что у каждого музея есть душа. Душа его создателей, собирателей, душа авторов картин и экспонатов, населяющих тот или иной музей. Культурно-исторический комплекс в поселке имени Морозова с его удивительными музеями – не исключение. И если вы придете сюда, в этот красивый дом, где хранятся сокровища и раритеты жизни поселка, – вы эту душу обязательно почувствуете. В музеи надо обязательно ходить, хотя и писать о них тоже нужно. Чтобы знали имена, чтобы не оставались безымянными подвижники и энтузиасты, чьими усилиями появляются на свет новые музеи, существуют долгие годы и столетия известные и знаменитые. Я надеюсь, что у музейного комплекса в поселке им. Морозова тоже большое будущее.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА