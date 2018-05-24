В 2019 году в промышленной зоне Янино Всеволожского района откроется предприятие по выпуску промышленных красок.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «Пигмент» Геннадий Агафонов в рамках ПМЭФ-2018 подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, проект частного инвестора предполагает создание в регионе производства порошковых красок объемом 14 тонн в год и эпоксидных смол в объеме 20 тонн в год. Инвестиции в проект превысят 2 млрд рублей.

– Ленинградская область выбрана инвестором для локализации такого производства не случайно. На территории региона активно развиваются автомобильный, судостроительный и нефтегазохимический кластеры, чьи резиденты станут потребителями производимого в Янино ассортимента. На современном предприятии найдут работу более 200 специалистов, – подчеркнул Александр Дрозденко.

Строительство завода начнется уже в этом году, а в 2019 предприятие выпустит первую партию продукции.