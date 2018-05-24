Завод по производству шин «Нокиан Тайерс» возведет в Ленинградской области складской мегакомплекс.

Соглашение о сотрудничестве в ходе ПМЭФ-2018 подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «Нокиан Тайерс» Андрей Пантюхов.

– На заводе во Всеволожске со времени открытия уже выпущено более 100 млн шин, которые установлены на машинах автолюбителей по всему миру, включая Бразилию, Австралию, ЮАР и другие страны. Новый автоматизированный складской комплекс позволит «Нокиан» и дальше развивать производственные линейки и осуществлять бесперебойную доставку продукции потребителям, – заявил Александр Дрозденко.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, складской комплекс, строительство которого стартует в этом году, займет 5 га. Инвестиции в проект оцениваются в 1,8 млрд рублей. Складские площади позволят увеличить объем выпускаемой на заводе продукции с 15 до 17,7 млн шин в год.