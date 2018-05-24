400 млн вложат в создание селекционно-генетического центра в Буграх

Селекционно-генетический центр для разведения крупного рогатого скота построят в Буграх. Соглашение о его создании подписали администрация Ленинградской области и племенной завод «Бугры» в рамках Петербургского международного экономического форума – 2018. Объем инвестиций в проект составит 400 млн рублей. На предприятии найдут работу 77 специалистов современного сельского хозяйства.

– Развитие селекционно-генетических центров на сегодняшний день – одно из самых актуальных направлений в российском сельском хозяйстве. Создание собственного качественного конкурентоспособного генофонда необходимо для укрепления продовольственной безопасности как нашего региона, так и страны в целом. Поэтому этот и другие проекты в этой отрасли для нас являются стратегическими, – прокомментировал в ходе подписания инвестиционного соглашения губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, проектом предусмотрено создание высокоценного стада племенных быков-производителей, отвечающего требованиям мировых стандартов, семенного и генетического материала. Мощность комплекса составит 4 млн единиц высокопродуктивного биологического материала и 500 эмбрионов в год.