В городе Сертолово 19 и 20 мая проходил XIV Межрегиональный турнир по дзюдо «День защиты детей». В этом году его участниками стали 350 спортсменов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Туркменистана, Узбекистана, Республики Дагестан, Псковской, Архангельской и Тверской областей, Республики Кабардино-Балкария и др.

С открытием турнира дзюдоистов поздравил председатель организационного комитета соревнований, вице-президент Федерации дзюдо Всеволожского района Магомед Омаракаев.

В Сертолово турнир проводится с 2010 года. Он является одним из самых массовых в Северо-Западном федеральном округе. Ежегодно турнир собирает команды из многих регионов России и ближнего зарубежья, его география расширяется.

Согласно регламенту, время каждой схватки составляло две минуты. Дзюдоистам запрещались удушающие и болевые приёмы, броски с колен. Остальные нюансы сообщались по ходу ведения боёв. За ходом поединков наблюдала судейская коллегия, в состав которой вошли судьи олимпийской, международной, всероссийской и первой категорий.

В первый день турнира на татами выходили юноши 2007–2008 годов рождения (группа А) и 2001–2002 годов рождения (группа В). В воскресенье боролись юноши 2005–2006 годов рождения (группа С) и 2003–2004 годов рождения (группа Д). Организаторами соревнований являются Федерация дзюдо Всеволожского района под руководством отдела физической культуры и спорта районной администрации.

Елизавета БОРДИНА

Фото автора