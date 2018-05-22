В полном составе всеволожская команда «Флагман» пришла 22 мая в правительство Ленинградской области на встречу с губернатором 47-го региона Александром Дрозденко.

В эту команду входят представители разных профессий: врачи, инженеры, моряки. В ней также играют два сотрудника правительства Ленинградской области: защитник команды – заместитель председателя правительства по строительству Михаил Москвин и нападающий – заместитель председателя правительства по безопасности Андрей Бурлаков. Всех объединила любовь к хоккею и возраст: «около сорока лет».

На VII Фестивале Ночной хоккейной лиги сезона 2017–2018 года команда «Флагман» защищала честь Ленинградской области, но «прописалась» она во Всеволожском районе. Фестиваль проходил с 3 по 10 мая в Сочи. В играх дивизиона «Любитель 40+» приняло участие 64 команды из разных уголков России. Всеволожская команда «Флагман» завоевала главный трофей Ночной хоккейной лиги – Кубок Крутова и целевой сертификат на сумму 100 миллионов рублей, предназначенный для строительства крытой ледовой арены.

На период чествования команды-победительницы он будет находиться в Ленинградской области, затем его вернут в Ночную хоккейную лигу на хранение до следующего фестиваля. Кубок Крутова можно будет увидеть на стенде Ленинградской области на XXII Петербургском международном экономическом форуме, который начнёт работу 24 мая в «Экспофоруме».

Пока не принято решение, в каком именно муниципальном образовании Ленинградской области будет построен новый стадион. В числе главных претендентов называли Волхов, Гатчину, Сертолово и Всеволожск. Зато во время встречи 22 мая все её участники единодушно выбрали для него название. Новая ледовая арена будет названа в честь команды, которая её «выиграла», – «Арена Флагман». Полученный сертификат не сможет покрыть все расходы на строительство – недостающую сумму согласилось оплатить правительство Ленинградской области. Начало строительства запланировано на 2019 год.

Команда подарила Александру Дрозденко спортивную экипировку с символикой «Флагмана», в том числе – именную футболку игрока команды с номером «1» и именной свитер с номером 47-го региона.

О том, какие вопросы обсуждали игроки с губернатором и членами правительства за круглым столом и какой вид спорта признали «ключевым» для Ленинградской области, читайте в одном из ближайших номеров газеты «Всеволожские вести».

Людмила ОДНОБОКОВА

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