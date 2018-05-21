Ленинградская область возрождает козоводство. Крупнейший агрохолдинг ЗАО «Племенной завод «Приневское» разводит вострушек и готов обеспечить жителей 47-го региона не только полезным козьим молоком, но и диковинными сырами.

Здравствуйте, я коза Марта!

Примерно так, наверное, должна начинаться приветственная речь каждой из козочек, которые пасутся в стойлах племзавода. Здесь, на ферме, клички у всех козочек одинаковые, только порядковые номера разные.

– Ме-е-е, ме-е-е, – блеют приневские козочки, вкушая любимое лакомство – березовый веник. Однако балуют животных нечасто. Несмотря на то что в этих веточках содержится много полезных витаминов и микроэлементов, их употребление отрицательно сказывается на вкусовых качествах молочных продуктов. А за этим здесь следят строго. Питаются здешние вострушки травкой, силосом и комбикормами.

Вострушки живут в просторных, чистых стойлах, жуют только полезные корма, поэтому дают самое вкусное и полезное молоко. Вопрос «пить или не пить козье молоко?» интересовал врачей со времен Гиппократа. Современные «эскулапы» не прочь прописать чудодейственное молоко и младенцу-грудничку, и худосочному клерку. Именно вкусом молока козочки в свое время покорили наших животноводов.

– Попытки заселить альпийских коз в Ленинградскую область предпринимались периодически и до этого, но дело как-то не шло, – рассказывают в отделе сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского района. –. Большинство хозяйств к возрождению отрасли относилось с сарказмом. «Шутка ли, без альпийских лугов и в пасмурном климате основывать козьи фермы? Тем паче селекционная работа в отрасли хромает. Наверняка из этой затеи ничего не выйдет», – качали головой специалисты.

Удача улыбнулась тогда, когда идея по развитию козоводства, представленная племенным заводом, попала в ТОП-список приоритетных национальных проектов России. Предприниматели получили грант в 40 миллионов рублей, добавили 20 миллионов из своих капиталов. Денежное подспорье стало хорошим началом для успешного старта. Первые 333 вострушки-иностранки зааненской породы приехали из Голландии, 467 – из Германии. Все они прижились в нашем суровом климате. Уже сегодня на племзаводе 800 голов дойных коз и 300 голов молодняка. Здесь готовы увеличить поголовье. Всего ферма вмещает 2000 дойных голов. Только для этого необходимо решить вопрос с реализацией или переработкой молока.

На сегодняшний день всеволожские козочки и молодняк пользуются огромной популярностью. Их можно встретить в передовых хозяйствах Башкирии, Ярославской, Тульской, Кемеровской областей, Краснодарского края.

На Тульском «подиуме»

– Партия племенного молодняка была доставлена в Казахстан, – с гордостью рассказывает начальник цеха животноводства племзавода Владимир Лебедь. – Там отрасль находится под контролем президента РК Нурсултана Назарбаева. Так что, помимо российских просторов, теперь осваиваем и рынок ЕврАзЭс. Недавно наши козочки стали лучшими на «подиуме»

II Всероссийской специализированной выставки молочного козоводства. С солидного «показа» в Тульской области резвые попрыгушки привезли четыре комплекта медалей и два кубка. Жюри под председательством доктора сельскохозяйственных наук, доцента Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и коневодства Светланы Новопашиной по достоинству оценили козочек из племенного хозяйства «Приневского» на всероссийском «подиуме».

– Перед вами – яркие представительницы зааненской породы, – вещал на выставке громкоговоритель. – Сначала мы оцениваем высоту холки – чем выше, тем лучше. Затем смотрим на спину: она должна быть прямой. Очень важна ширина бедер и грудных костей, ведь это доказывает здоровье козы. Обратите внимание на ноги претендентки – они крепкие! Кстати, нужно посмотреть на походку, это тоже важно. Пожалуйста, проведите конкурсантку! Очень хорошо! Её поступь плавная, без вихляний. И, наконец, последнее: форма вымени. Оно должно быть волнообразным, с сосками, расположенными в правильной пропорции.

– Компетентное жюри придирчиво оценивало экстерьер конкурсанток, ноги и… вымя, – рассказывает Владимир Лебедь. – Группа наших козочек привлекла особое внимание среди многообразия участников. Они выделялись особенной статью и холеностью, так что другие вострушки с не столь породистыми боками не могли конкурировать с выскочками. И, что интересно, наши козочки были первокотками. Зато выделялись продуктивностью и другими зоотехническими показателями, поэтому были признаны одними из лучших в России. К сожалению, в этом году капризного, но очень продуктивного козла-производителя мы не взяли. Уж слишком он своевольный!

А за козла ответишь…

– Разведение коз в России – выгодно. Козье молоко полезнее коровьего. Животные неприхотливы, – говорит Владимир Лебедь. – За рубежом козоводы-фермеры имеют свою нишу на рынке, дело это считается доходным, а чем мы хуже? Просто нужно браться за организацию хозяйства по науке. Для фермы выбрать лучших животных. Тогда и производство будет прибыльным. Да и не нужно тратиться на дорогие корма. Почему мы не должны брать пример с самих себя? Почему мы должны брать пример с кого-то другого?

Главный вопрос: «Как предприятию удается держать планку?».

– Никакого секрета в разведении нет, – говорит наш собеседник. – Все это – результат серьезной научно-селекционной работы. Мы постоянно находимся в поиске

лучших решений. На ферме внедрено искусственное осеменение. С 2016 года, после продолжительных исследований, нам, наконец, удалось успешно заморозить сперму козлов-производителей. Нам очень помогли коллеги из института генетики Москвы.

– Многие животноводы хотели бы получать от животных большего привеса и удоя, но не вкладывают в животных должных сил и средств, – продолжает собеседник. – У нас наоборот. Поэтому наши козы дают больше молока. Но это только при хорошем уходе.

Сейчас, в эпоху санкций и импортозамещения, мы стараемся развить еще одно «модное направление». В данный момент на предприятии из козьего молока производят два вида сыров. В перспективе – нарастить ассортимент и объемы производства. Уже в следующем году ЗАО «Племенной завод «Приневское» завершит реконструкцию завода по переработке молочной продукции. Стоимость проекта оценивается в более 300 миллионов рублей. Кроме того, на предприятии готовы увеличить поголовье дойных коз и молодняка.

Первоначально предполагалось, что реконструкция молочного завода завершится в нынешнем году. Но планы пришлось пересмотреть после того, как мы потратили более 100 миллионов рублей на запуск завода по производству комбикормов, где сегодня выпускается шесть разновидностей кормов. Ежедневные надои коровьего молока на племзаводе составляют 25 – 26 тонн, и 2 тонны козьего молока. Часть молока реализуется другим молочным заводам. Но это – невыгодно. Поэтому для увеличения объемов производства, а также запуска новой линейки продукции решили реконструировать предприятие по выпуску молочной продукции. Одновременно, чтобы нарастить объемы производства, в племенном хозяйстве будет вестись работа над увеличением надоев.

– Сегодня наше предприятие не боится конкуренции, – уверенно отмечает Владимир Лебедь. – И никакие сложности в экономике нас не пугают. Молочное производство – выгодный бизнес, который приносит стабильный доход почти круглый год. Кроме того, мы получаем нормальную прибыль от продажи молодняка. Сегодня за козочками выстроилась очередь аж до 2021 года. За 11 лет мы продали молодняка на 98 миллионов рублей. Безусловно, содержание животных – затратный процесс. Однако не надо забывать, что из таких расходов и возводится фундамент завтрашнего благополучия. Если есть у людей желание трудиться, творить и созидать, все препятствия можно преодолеть. ЗАО «Племенной завод «Приневское» – тому пример.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА