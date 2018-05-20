В Токсово состоялось открытие школьного стадиона

Новый спортивный стадион открылся 18 мая в Токсовской школе. Объект был построен по областной Программе развития и реконструкции спортивных сооружений Ленинградской области и обошелся бюджету примерно в 50 миллионов рублей.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский в своем выступлении на торжественном открытии стадиона подчеркнул, что есть особый смысл в том, что это событие произошло в поселении, которое славится своими спортивными традициями. Традиции необходимо поддерживать и развивать, поэтому стадион будет открыт для всех жителей района, но приоритет, по его словам, будет отдан детям.

Новое спортивное сооружение пришло на смену старому пришкольному стадиону и станет одной из достопримечательностей поселка Токсово. Здесь созданы все условия для занятий игровыми видами спорта, гимнастикой, легкой атлетикой, есть тренажеры и две трибуны для болельщиков. Искусственная зеленая трава даже в холодное время года будет напоминать о лете, а прекрасное освещение позволит избежать травм во время занятий в вечернее время. Стадион огражден высокой антивандальной оградой и находится под охраной.

Соб. инф.