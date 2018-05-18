В Новом Девяткино нашли новый источник едкого дыма

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области обнаружил на землях Новодевяткинского сельского поселения крупную горящую свалку, которая может быть источником неприятного запаха, давно беспокоящего местных жителей.

Свалка была выявлена в ночь 17 на 18 мая. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиции, районной и местной администраций. К полудню открытый огонь был сбит пожарными, но потушить тлеющие в глубине отходы оказалось намного сложнее.

Комитет уже направил запрос в Росреестр для подтверждения собственника захламленного земельного участка и подачи судебного иска. Если по ходу расследования будет выявлено бездействие отдельных должностных лиц при осуществлении полномочий по муниципальному земельному надзору, материалы будут направлены в прокуратуру Ленинградской области для оценки действий и принятия мер прокурорского реагирования, сообщили в областном комитете государственного экологического надзора.

Напомним, что местные жители ранее подозревали, что источником едкого дыма является ООО «Петросервис» – расположенное неподалеку предприятие по утилизации биологических отходов и санкционной продукции.