«Российский Азимут» приглашает в Колтуши

В субботу, 19 мая, состоятся Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». В Ленинградской области «Российский Азимут» пройдет в деревне Колтуши. Ожидается более 700 участников из семи районов Ленинградской области, а также из Санкт-Петербурга.

В спортивных возрастных группах от 12 до 21 года за призы будут бороться члены сборной команды Ленинградской области, победители и призеры областных и всероссийских спортивных соревнований. В обучающих возрастных группах могут принять участие все желающие от 8 лет и старше как самостоятельно, так и в группах. Для участников до 8 лет будет организован спортивный лабиринт. Спортсмены среднего и старшего возраста будут соревноваться в возрастных группах от 35 лет и старше.

Победителей соревнований ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта РФ.

Центр соревнований: Всеволожский муниципальный район, д. Колтуши (д. Павлово), улица Быкова, 36. Сквер около Института физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук. Координаты GPS 59.936811, 30.650081.

Подробная информация о мероприятии:

www.lofso.ru

www.o­site.spb.ru