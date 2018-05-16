В Петербурге и Ленобласти вводят двухмесячный запрет на оборот оружия

Главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» в Санкт-Петербурге и городах проведения чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему, за исключением:

– экспонирования, учета, хранения и изъятия гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

– передачи, перевозки, транспортирования, использования, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему в целях подготовки и проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по стрелковым видам спорта;

– передачи, ношения, транспортирования и использования гражданского и служебного оружия и патронов к нему при исполнении работниками юридических лиц с особыми уставными задачами возложенных на них федеральным законом служебных обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции.