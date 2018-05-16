Во Всеволожской школе-интернате 15 мая прошел концерт, организованный духовно-просветительским центром при храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни.

В учреждении учатся 129 детей с особыми возможностями здоровья, 30 из которых проходят индивидуальное обучение на дому. С воспитанниками школы-интерната работают высококлассные специалисты. Главное, что делают преподаватели интерната, – это социализация детей. Ребята получают практические навыки, которые пригодятся им в дальнейшей жизни.

Участники молодёжной театральной студии храма «развернули» перед детьми на сцене театральное действо «Теремок», отличающееся от классической сказки наполненностью современными смыслами.

После окончания спектакля к воспитанникам интерната обратился настоятель храма протоиерей Роман. Он разъяснил детям природу поступков персонажей пьесы и подвёл итог мероприятию.

Напомним, что в марте этого года храм Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни представил проект «Любовью служите друг другу», направленный на привлечение молодежи к активному участию в социальном служении и помощи социально незащищенным жителям Ленинградской области. Этот проект стал победителем конкурсного отбора и получил грант правительства Ленинградской области. В рамках инициативы планируется организация 11 благотворительных концертов для граждан пожилого возраста; инвалидов и лиц с ограниченными возможностями; детей и подростков, лишившихся попечения, а также военнослужащих Всеволожского района.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО