Сегодня, 16 мая, состоялась вторая часть церемонии награждения лауреатов именной премии главы администрации Всеволожского района. В «Параде звезд» приняли участие школьники и педагоги, добившиеся выдающихся результатов в учебе и работе.

В общей сложности премии получили 137 ребят и 120 педагогов из 23 школ района. Среди них призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, победители спортивных конкурсов и учителя, воспитавшие настоящих чемпионов.

В ходе первой части церемонии, которая прошла месяц назад, награждались олимпиадники, а сегодня заслуженные награды нашли своих героев в области творчества и спорта.

Премии детям и взрослым вручили заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Елена Фролова и председатель комитета по образованию Ирина Федоренко.

– Мы все прекрасно понимаем, какой это труд и безгранично благодарны нашим детям и педагогическим работникам. Когда вы принимаете участие в конкурсах более высокого уровня нам не стыдно, мы гордимся вами, нашими детьми, педагогами и нашим районом! Вы – наше лицо, и вы большие молодцы! – отметила Елена Фролова.

Фото Антона ЛЯПИНА