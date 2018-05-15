Начальнику ИФНС по Всеволожскому району вручили почетную медаль

В правительстве Ленобласти 14 мая директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов вручил почетную медаль начальнику ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области Валерию Котлярову за создание условий эффективного межведомственного сотрудничества.

Приказ о вручении медали был подписан 21 ноября 2017 года, но церемонию награждения было решено приурочить к 150-летию основания института судебных приставов.

В Ленинградской области Валерий Котляров стал единственным налоговиком, который был лично награжден главным судебным приставом России, что само по себе редкое и значимое событие в любом субъекте федерации. Также в этот день впервые за 28 лет у управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области появилось собственное знамя, так называемый штандарт.

– Взаимодействие со службой судебных приставов Всеволожского района сейчас достигло уровня наивысшего показателя, и мы можем гордиться, что у нас лучше всех получается совместная работа по взысканию задолженности. Командная работа является залогом хорошего результата, поэтому Всеволожский район находится на первом месте по показателям, – прокомментировал событие сам Валерий Котляров.