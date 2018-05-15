Болельщики ЧМ-2018 прокатятся по Ленобласти на скоростных шаттлах

Скоростные автобусы-шаттлы для болельщиков чемпионата мира по футболу – 2018 презентовали сегодня в Выборгском районе Ленинградской области. Шаттлы будут курсировать между спортивной ареной и железнодорожным вокзалом в Рощино.

Кузов автобуса может наклоняться для удобной посадки и высадки пассажиров, а электронное управление подвеской обеспечивает ровный и мягкий ход. Спутниковая навигационная система в режиме реального времени отслеживает передвижение шаттлов. Вместимость – 75 человек.

– За месяц до чемпионата Ленинградская область полностью готова к приему хорватской команды на самом высоком уровне. Уверены, что здесь будет удобно не только спортсменам, но и зрителям. Новый стадион – это площадка, соответствующая самым строгим международным требованиям как по качеству материалов и технологий, так и по благоустройству и транспортной доступности», – отметил заместитель председателя правительства Ленобласти Олег Коваль.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. На стадионе в Рощино будет тренироваться команда Хорватии.