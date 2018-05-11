Завтра, 12 мая, с 12.00 до 16.00 на площадке перед Культурно-досуговым центром «Южный» пройдет Всеволожский районный открытый фестиваль народного творчества «Березовый сок», посвященный Году туризма в Ленинградской области и 55-летию города Всеволожска.

На сцене выступят самодеятельные детские и взрослые коллективы народного творчества учреждений культуры и образования Всеволожского района, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Авторы и исполнители споют песни, прочтут свои стихи поэты многочисленных поэтических клубов; выставки мастеров художественных промыслов будут демонстрировать изделия декоративно-прикладного и художественного творчества; мастера по сбору, приготовлению и консервации березового сока проведут мастер-класс по сбору березового сока.