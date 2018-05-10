Открылся набор в новую муринскую школу

Стартовал набор учащихся в Муринский центр образования № 2, которая откроется 1 сентября 2018 года. В школе также ведется прием на работу педагогов и обслуживающего персонала.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, новая школа в Мурино уже внесена в базу электронного портала «Образование Ленинградской области». В настоящее время идет прием заявлений от родителей первоклассников, а с 28 мая открывается набор учащихся 2-11 классов. Планируется, что с 1 сентября в новой школе будут обучаться 1 175 человек.

Профильные кабинеты образовательного учреждения оснащаются современным оборудованием. Школьники будут работать в обучающей медицинской лаборатории, кабинете робототехники, издательском центре со студией дизайна, школьной телестудии. Организована также работа кабинета психолога с зоной психологической разгрузки.

Школьный актовый зал вмещает 705 человек, готовится к работе библиотека с медиацентром и читальным залом, мастерские по обработке дерева и металла, а также помещения кулинарии и домоводства. Для занятий физической культурой и спортом – три спортивных зала, в том числе зал для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Образовательное учреждение построено по программе «Социальные объекты в обмен на налоги».