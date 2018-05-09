Александр Дрозденко принял участие в шествии «Бессмертного полка» во Всеволожске и навестил ветеранов войны

Сегодня, 9 мая, на Юбилейной площади Всеволожска состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 73-й годовщине Великой Победы.

В митинге-реквиеме вместе с жителями Всеволожского района приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, руководитель районной администрации Андрей Низовский, ветеран Великой Отечественной войны Пётр Никишков, победитель конкурса «Доброволец Ленинградской области» 2017 года Дарья Левина.

– Сегодня в России отмечают самый светлый, памятный, великий и в то же время трагический день, – отметил Александр Юрьевич. – Этот праздник люди во всем мире встречали со слезами на глазах. Советский народ заплатил за победу самую дорогую цену. У нас, ленинградцев, в каждой семье есть родственники, которые воевали и погибали в боях и в застенках фашистских лагерей, умирали от голода и холода в блокадном городе, воевали в партизанских отрядах, трудились на полях и заводах. Тяжёлая доля выпала детям войны. Думаю, что неслучайно зародилась акция «Бессмертный полк», которая получила огромную поддержку властей. Это общественное шествие сегодня пользуется огромной популярностью. Колонны людей по велению сердца встали с портретами в шеренги, чтобы доказать, что никто не забыт и ничто не забыто. Это дань памяти всем тем, кто не вернулся с войны, тем кто одержал великую победу.

– Великая победа над чумой ХХ века – фашизмом – далась нам нелегко, – подчеркнул Пётр Никишков. – Советский народ в тяжёлой и кровопролитной борьбе сумел разбить фашистскую орду несмотря на то, что в первые дни пришлось отступать. Тяжело пришлось нашему народу. Сам испытал все тяготы войны и почувствовал радость победы. В послевоенные время, несмотря на большие потери, жители нашей Родины за короткое время восстановили страну и создали все для защиты Отечества. Любите родину, служите ей так, как это делали мы.

После участия в «Бессмертном полку» Александр Дрозденко вместе с семьёй посетил во Всеволожске блокадницу Анну Морохову и участницу войны Надежду Слепухину.

– Вы прекрасно выглядите, надеюсь встретимся с Вами на 75-летии Великой Победы, – отметил глава 47-го региона.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА