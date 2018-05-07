Госэкспертиза Северной Самарки продолжается по требованию общественности

В Департаменте Росприроднадзора по СЗФО 4 мая на заседании экспертной комиссии государственной экологической экспертизы рассматривался вопрос по объекту «Реконструкция полигона твердых отходов «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области», сообщает пресс-служба ведомства.

Первоначально экспертиза должна была завершиться 7 мая, но срок был перенесен на месяц из-за того, что с ходатайством о продлении срока проведения экспертизы в ведомство обратилась общественность. Инициативная группа обратилась в суд с требованием к заказчику: предоставить проектную документацию на проведение общественной экологической экспертизы. Учитывая важность вопроса проведения общественной экспертизы, Росприроднадзор по СЗФО согласился с необходимостью продления сроков. Окончательное решение ожидается в первой декаде июня.

Проектную документацию, поступающую на экспертизу, рассматривает экспертная комиссия, в состав которой входят внештатные эксперты, которые оценивают соответствие либо несоответствие проектной документации требованиям действующего природоохранного законодательства. Обязательным условием прохождения экспертизы является наличие материалов обсуждений объекта экспертизы с гражданами и общественными организациями.