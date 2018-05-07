А под землёй у нас ещё интереснее

5 мая состоялся пресс-тур для журналистов Ленинградской области в Саблинские пещеры. Это был один из трёх пресс-туров, организованных в мае 2018 года в честь Года туризма в Ленинградской области. Организатором выступил комитет по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской области.

Поездки охватывали объекты, которыми может гордиться наша область. У всех трёх объектов – разное предназначение, но все они являются уникальными для России и очень познавательными для туристов. Первая поездка состоялась на Тихвинский вагоностроительный завод, вторая поездка (которая как раз и прошла 5 мая), включала в себя посещение пещеры «Левобережная» в Саблино. Третий тур был организован в новый Музей-панораму «Прорыв» в Кировске.

Журналисты по крутым ступеням спустились в рукотворную пещеру «Левобережная», которая входит в Саблинский заповедник. 50 минут в сопровождении гида группа корреспондентов бродила по катакомбам, порой в кромешной тьме. Температура при этом в пещере была близкой к нулю.

Сколько миллионов лет кембрийскому слою почвы, по которому мы ходим своими ногами? Чего боятся вовсе не монстры, а очень хрупкие создания – летучие мыши? Как в пещере «Левобережная» появились наскальные рисунки? Ответы на эти вопросы вы найдете в отчёте о поездке, который будет опубликован в одном из майских номеров газеты «Всеволожские вести».

Людмила ОДНОБОКОВА

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