На Румболовском мемориальном комплексе 5 мая состоялось торжественное открытие памятника, посвященного жителям блокадного Ленинграда. На черной мраморной плите – изображение убитой горем матери, которая держит в руках свою умершую от голода дочку. Идея навеяна одним из плакатов военного времени «Смерть детоубийцам!», размещавшимся на углу Разъезжей улицы и Лиговского проспекта.

Памятник был задуман десять лет назад на этом самом месте, но установка откладывалась долгие годы. По просьбе председателя общественной организации «Дети блокадного Ленинграда» Розы Субботиной довести начинание до конца взялся депутат МО «Город Всеволожск» Олег Шутов. При большой поддержке главы администрации Андрея Низовского, заместителя главы Валерия Половинкина, областного депутата Александра Матвеева это важное событие всё-таки состоялось.

Почетное право открыть памятник было предоставлено главе Всеволожского района Ольге Ковальчук, главе МО «Город Всеволожск» Ангелине Плыгун, Олегу Шутову и Розе Субботиной.

Чин освящения провел Благочинный Всеволожского округа Роман Гуцу.

На торжественном митинге выступали ветераны, пережившие войну и блокаду. Для них это особенный день, значение которого трудно переоценить.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА