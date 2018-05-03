Из-за проведения дорожных работ 3 мая введено ограничение движения транспорта на следующих федеральных трассах региона:

М-10 “Россия” Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

- км 614 ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 20.00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ;

- км 627 ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 20.00, промазка трещин на ПЧ битумной мастикой.

А-120 “Санкт-Петербургское южное полукольцо” Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

- км 34-64 ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 17.00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).

А-181 “Скандинавия” Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

- км 52-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 20.00, реконструкция а/д;

- км 80-88 ограничение скорости движения в сторону СПб с 11.00 до 20.00, заливка швов;

- км 90-98 ограничение скорости движения в сторону Финляндии с 11.00 до 20.00, заливка швов;

- км 142-144 ограничение скорости движения в сторону СПб с 14.00 до 18.00, очистка водоотводных лотков КДМ.

А-181 “Выборг – Светогорск”:

- км 13-14 ограничение скорости движения в оба направления с 11:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

- км 33-36 ограничение скорости движения в оба направления с 11.00 до 20.00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-121 “Сортавала” Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 “Кола”:

- км 149-154 ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 20.00, реверсивное движение, реконструкция а/д;

- км 4-6 ограничение скорости движения в обе стороны с 08.00 до 20.00, очистка разделительной полосы;

- км 0-25 ограничение скорости движения в обе стороны с 08.00 до 20.00, ликвидация деформации а/б покрытия.

Р-21 “Кола” Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

- км 18-20 ограничение скорости движения в сторону области правая сторона с 08.00 до 20.00, покраска бордюрного камня.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

- км 46-53 ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 17.00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).