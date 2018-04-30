Медиа-конкурс «Страна чемпионов» откроет новые таланты

В преддверии проведения чемпионата мира по футболу FIFA – 2018 в целях популяризации российского спорта и достижений российских спортсменов проводится всероссийский медиа-конкурс «Страна чемпионов».

На конкурс принимаются фото и видеоработы, рисунки, а также журналистские очерки, эссе, публикации на спортивную тематику.

К участию приглашаются граждане Российской Федерации до 35 лет, проживающие на территории страны. Прием заявок стартовал 23 апреля. Отправить свою работу на конкурс можно до 13 мая включительно. До 16 мая экспертный совет сформирует списки финалистов.

Финалисты конкурса будут приглашены на Всероссийский медиафорум «Страна чемпионов», который пройдет с 3 по 5 июня, а победителей наградят билетами на матчи, в том числе на финальный матч чемпионата мира по футболу, премиями от 100 до 300 тысяч рублей и участием в создании и запуске нового ТВ-проекта «Страна чемпионов» осенью 2018 года.

Организаторы конкурса: фонд образовательных проектов «Стратегия будущего» совместно с федеральными СМИ при поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Более подробная информация – на сайте конкурса: www.страначемпионов.рф.