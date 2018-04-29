15 танцевальных коллективов приняли участие в ярком XII районном фестивале-конкурсе «Феерия», который прошёл 28 апреля в КДЦ «Южный». Мероприятие было посвящено Международному дню танца. Гран-при конкурса получил коллектив «Вдохновение» из Детской школы искусств им. М.И. Глинки города Всеволожска.

Отметим, что принимавшие участие в танцевальном баттле группы из Всеволожска, посёлка им. Морозова, Кузьмоловского, Сертоловского и других поселений района не раз достойно выступали на разных конкурсах и занимали призовые места. Жюри отметило, что уровень конкурсантов достаточно высокий и очень сложно было выбрать самых лучших.

– Улыбок, успеха и всего самого доброго. Победа, безусловно, окрыляет, вселяет уверенность. А ещё она воплощает мечты в реальность, ведь коллектив сумел попасть в число участников желаемого состязания, – напутствовала ребят инспектор отдела культуры администрации Всеволожского района Елена Усик.

Первыми на сцене выступили малыши. В красивых желто-красных костюмах под песенку про утят, коллектив «Арлекино» из Кузьмоловского поселения исполнили танец «Кря-Кря». Коллективы сменяли друг друга, мастерски исполняя танцы разных народов. И, если за кулисами, казалось, что дети переживали, то во время выступления, им удалось скрыть свое волнение.

– Танцевальные коллективы Всеволожского района держат высокую планку, их уровень достаточно сильный, – поделилась впечатлениями заведующая информационно-аналитическим сектором Дома народного творчества Ленинградской области, аспирант Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Инна Конотоп. – Ребята и педагоги двигаются в правильном направлении. А ведь самое главное в танце – это любовь к движению и стремление.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА