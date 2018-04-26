Во Всеволожске 26 апреля на территории мемориального комплекса «Румболовская гора» состоялись памятная акция и траурный митинг, посвящённые Международному дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах и 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Основной целью традиционной акции является сохранение памяти об этой страшной техногенной катастрофе, и потому к открытому в 2007 году памятнику «Помни Чернобыль» пришло много школьников.

Участники молодёжно-подросткового клуба «Росинка» КДЦ «Южный» и участники коллектива «Бубль-Гум» исполнили литературно-музыкальную композицию «Бьётся сердце нашей планеты», после чего в небо взвились белые шары, символизирующие души безвременно ушедших из жизни людей.

Настоятель церкви Варвары Великомученицы п. Рахья о. Олег (Патрикеев) отслужил заупокойный молебен. Присутствующие возложили к памятнику венки и живые цветы от поселений, общественных организаций района.

Здесь же состоялось награждение победителей и участников районного конкурса детского рисунка «Живи, Земля», которое провели и.о. главы администрации МО «Город Всеволожск» Маргарита Фролова и директор ДШИ им. М.И. Глинки Людмила Беганская.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

