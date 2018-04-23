20 человек приняли участие в командном первенстве Ленинградской области среди ветеранов шахматного спорта. Это были представители Гатчины, Выборга, Тосно, Луги, Всеволожска, посёлка Кузьмоловский.

Первенство среди ветеранов шахматного спорта проходило в посёлке Кузьмоловский Всеволожского района. К участию в турнире были допущены мужчины старше 60 лет и женщины, начиная с 55 лет. При этом они уже должны были иметь в личном зачёте II спортивный разряд и выше. В команде могли участвовать не более двух человек.

Ветераны сражались в классических шахматах с 18 по 22 апреля. В результате напряжённых баталий в личном зачёте на первое место вышел Дмитрий Донцов из Гатчины, на второе – Александр Белокосков из Гатчины, третье место занял Владимир Толкачёв из Всеволожска. В командном зачёте на первое место вышла команда Гатчинского района. Второе место поделили команды из Всеволожска и Тосно.

Людмила ОДНОБОКОВА