Председателя комитета по образованию администрации Всеволожского района Ирину Федоренко наградили Благодарностью Министерства образования и науки Российской Федерации за вклад в развитие системы образования.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский на своей странице в социальной сети поздравил Ирину Петровну:

– Пусть ваш опыт, знания и целеустремленность помогут достичь еще больших успехов!

Напомним, Ирина Федоренко с 2010 года возглавляла МОБУ «СОШ № 6» города Всеволожска. Имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Ее работа в должности руководителя образовательного учреждения отмечена Грамотами Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, Главы администрации города Всеволожска. 1 февраля 2017 года назначена председателем комитета по образованию Всеволожского района.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива