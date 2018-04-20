В ночь с 22 на 23 апреля на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны закроют съезд в сторону метро «Рыбацкое». Ограничение связано с проведением работ по замене барьерного ограждения, повреждённого в результате дорожно-транспортного происшествия.

– В период с 23.00 22 апреля до 05.00 23 апреля будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в сторону станции метро «Рыбацкое», а в сторону станции метро «Пролетарская» движение автомобильного транспорта будет осуществляться в штатном режиме, – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Информация о полном перекрытии съезда выведут на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.