Всеволожск ожидает большая чистка

Сегодня, 19 апреля, в администрации Всеволожского района состоялось совещание, на котором руководители блока благоустройства администрации Всеволожского района обсудили с представителями районных предприятий и учреждений предстоящие субботники. Они пройдут в рамках двухмесячника по благоустройству.

С 21 апреля начнется уборка придомовых территорий, которую должны организовать управляющие компании и ТСЖ. А 28 апреля состоится общерайонный субботник. На этот день запланирована санитарная очистка и уборка мусора. Субботник будет проводиться силами организаций и учреждений.

Помощь в обеспечении необходимыми для уборки инвентарем и расходными материалами окажет районная администрация. Обязательным условием проводимых субботников является то, что мусор, который удалось собрать, должен быть упакован в мусорные мешки и вывезен на полигоны ТБО. Тем поселениям Всеволожского района, которые примут участие в субботнике и могут самостоятельно обеспечить транспортировку отходов, в профильном отделе администрации будут выданы талоны на размещение мусора на специализированных полигонах. А всем участникам субботника 28 апреля обязательно нужно оставить в администрации заявку на вывоз отходов.

Второй этап подготовки к лету – посадочные работы – планируется после 15 мая. Заявки на саженцы управляющие компании должны успеть подать 19–20 апреля. До 9 мая будут оформлены городские клумбы.