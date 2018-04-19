95-летний юбилей отмечает Всеволожский агропромышленный техникум – одно их старейших учебных заведений на ленинградской земле. Пройдя славный путь от скромного учхоза до ведущего областного образовательного учреждения профессиональной подготовки, техникум дал стране более 20 тысяч высококвалифицированных специалистов в области сельского хозяйства и других отраслей экономики.

О сегодняшнем дне Всеволожского агропромышленного техникума – в интервью с его директором Олегом Торжковым.

– Олег Петрович, что, на ваш взгляд, является главной задачей образовательного процесса, ведущегося в стенах техникума?

– Основная задача – подготовка руководителей среднего звена. У нас есть даже такой предмет – «Управление коллективом исполнителей». Специалисты этого уровня осуществляют эффективное взаимодействие между инженером, получившим высшее образование, и рабочим, имеющим только профессиональную подготовку.

Полагаю, что в настоящее время Всеволожский агропромышленный техникум с главной задачей успешно справляется – об этом говорит его популярность. У нас обучаются ребята не только из Ленинградской области, но и из других регионов и даже государств. Азербайджан и Армения, Казахстан, Сибирь и Урал, Вологодская и Архангельская области – география весьма широка. Но, конечно, большинство наших студентов – это жители Ленинградской области и Всеволожского района.

Обучение и воспитание руководителей среднего звена – это, так сказать, наша глобальная задача, для решения которой необходимо создание и дальнейшее укрепление прочной материально-технической базы. В настоящее время в стенах техникума ведется полномасштабный ремонт, закупается учебная мебель и мультимедийное оборудование. Приведены в порядок подъездные пути к учебному заведению. Для практических занятий закуплены микроавтобус и легковой автомобиль.

– Что сегодня представляет собой руководимое вами образовательное учреждение?

– В настоящее время во Всеволожском агропромышленном техникуме обучается 670 студентов – это больше, чем в прошлом году. Обучение проводится в очной и заочной формах. Кроме того, мы проводим подготовку студентов на внебюджетной основе.

Ребята обучаются по основным специальностям, в числе которых «Механизация сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Землеустройство», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и другие.

Почти 70 процентов занятий – это практика. У нас есть мастерские, учебные полигоны, лаборатории, 30 гектаров пахотных земель, а также автодром и трактородром. Производственную практику студенты проходят на лучших предприятиях района, таких как агрохолдинг «Выборжец», «Ручьи», «Приневское», «Всеволожские электросети» и многих других. Более того, у нас уже налажена система трудо­устройства в крупные хозяйства.

– Каковы ближайшие планы?

– В ближайших планах – достойно завершить учебный год и подготовиться к началу следующего. К новому учебному году мы планируем создать три совершенно новых группы по специальностям «Агроном», «Специалист тепличного хозяйства» и «Садоводство и обслуживание приусадебных территорий». Это очень востребованные направления, хотя и по другим специальностям наши выпускники практически 100-процентно трудоустроены. Планируем развивать рабочие профессии, например «Электросварщик» и «Газоэлектросварщик». Также в ближайших планах – закончить ремонт.

– Пользуясь случаем, хотелось бы узнать дальнейшую судьбу здания, в котором раньше размещался филиал Российского государственного гуманитарного университета, – ведь оно юридически находится в собственности техникума.

– В настоящее время здание предоставлено в аренду администрации МО «Всеволожский муниципальный район». Там в скором времени откроется школа, где будут обучаться старшеклассники, – это позволит снять чрезмерную нагрузку с городских школ и постепенно избавиться от второй смены.

– Среди выпускников техникума немало людей, известных далеко за пределами Всеволожского района и Ленинградской области. Знают ли о них ваши студенты?

– У нас есть свой музей, и для первокурсников в нем проводятся обязательные ознакомительные экскурсии – ребятам рассказывают о славной истории нашего учебного заведения, и, конечно, о его выпускниках, среди которых мэры городов и депутаты, Герои Социалистического Труда, военачальники, директора совхозов и даже известные артисты. Так, например, выпускница 1930 года Елизавета Томберг получила специальность агронома, но любовь к театру победила, и она оставила поле ради сцены, став в 1959 году народной артисткой СССР. Более чем в 50 фильмах снялся выпускник техникума Анатолий Сливников, также впоследствии избравший актерскую судьбу.

И сегодня на руководящих постах города, района и области немало выпускников Всеволожского агропромышленного техникума. Управлением ЗАГС руководит Юлия Шемякина, государственный архив города Всеволожска многие годы возглавляла Татьяна Жоголева, а Александр Матвеев представляет Всеволожский район в Законодательном собрании Ленинградской области – это все наши выпускники.

– Что вы пожелаете коллегам и студентам в связи с юбилеем Всеволожского агропромышленного техникума?

– В эти юбилейные дни хочу поздравить преподавателей и студентов Всеволожского агропромышленного техникума с нашим общим праздником и пожелать им здоровья и благополучия, успехов в учебе и работе.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА