В Мурино построят пешеходный мост к новой школе

Мост соединит Оборонную и Садовую улицы. Кроме того, переправа сделает путь в Муринскую школу № 3, которая откроется на ул. Новой 1 сентября этого года, быстрым и безопасным.

Как сообщили в администрации Муринского поселения, строительство завершится уже к концу лета. Работы начнутся, когда подсохнет грунт и появится возможность сделать подъездные дороги для тяжелой строительной техники.

Пешеходный мост построит «РосСтройИнвест» в качестве объекта социальной нагрузки. Кроме того, компания должна обустроить подходы к пешеходному мосту и прилегающую территорию.