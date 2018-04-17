В деле о наследии купца Хомякова наметился неожиданный поворот. Старый дом за нарисованным фасадом в историческом центре Всеволожска стал предметом обсуждения на встрече главы администрации района Андрея Низовского с городскими депутатами и общественностью.

Памятник регионального значения «Дом купца Хомякова», который после долгой бюрократической волокиты был передан из федеральной в муниципальную собственность, по замыслу городской власти должен был стать историко-краеведческим музеем Всеволожска (здание до этого принадлежало Почте России).

Проект реставрации здания обошелся городу в пять миллионов рублей. на консервацию и содержание потрачено 12 миллионов. На этом работа пока застопорилась – в городском бюджете не хватило средств на проведение госэкспертизы проекта. А реализация этого проекта обошлась бы на 2010-й год в 51,8 миллионов рублей.

«Дом-пряник», некогда служивший украшением купеческого Всеволожска, а в позднейшие годы – и современного города, неизбежно разрушается. О судьбе старого здания, которое «верой и правдой» служило городу и в годы советской власти, и в перестроечный период, а теперь стало бельмом на глазу, говорили 16 марта собравшиеся в актовом зале руководители районной и городской власти с горожанами.

Мнения участников встречи разошлись. Андрей Низовский апеллировал цифрами. Объект принадлежит не району, а городу Всеволожску. По современным ценам его реставрация обойдется уже не в 50, а в 65-70 миллионов. Это примерно столько, сколько тратится за два года на вывоз бытового мусора со всего города или за полтора года – на содержание уличного освещения. Что для людей важнее? – это вопрос риторический. Здание разрушается, у него уже провалилась крыша. Есть такие варианты: продать здание или сдать его в аренду с обременением или с последующим использованием по усмотрению приобретателя. Это вызвало поддержку далеко не у всех собравшихся. Было еще предложение – снести дом и устроить здесь идиллический сквер с фонтаном, но оно практически даже не обсуждалось. Предлагалось обратиться к меценатам, но кто даст на это миллионы рублей? Окончательного и тем более единодушного решения принято не было.

Очевидным стало лишь то, что власть – как городская представительная, так и районная исполнительная – не видит на этом месте городского историко-краеведческого музея, которого так недостает во Всеволожске. За то, что здание нужно сохранить, высказалось большинство. А под музей можно найти варианты: например, выкупить помещение в центре города у бизнесменов.

В официальной группе Всеволожского района в социальной сети «ВКонтакте» проводится интернет-опрос. Таким образом все желающие могут высказать свое мнение относительно дальнейшей судьбы здания.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА