В честь открытия велосезона 22 апреля Северо-Западная пригородная пассажирская компания сделает подарок всем любителям велоспорта – пассажиры смогут бесплатно провозить велосипеды в пригородных поездах.

Акция будет действовать не только в Санкт-Петербурге и Ленобласти, но и в Псковской, Новгородской и Мурманской областях, а также в Республике Карелия.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «СЗППК», в этом году открытие велосезона пройдёт в новом формате, превратившись из пробега в велосипедный праздник. Жители и гости города смогут совершить велосипедную прогулку, принять участие в мероприятиях петербургских велоклубов, увидеться с друзьями и приятно провести время.

С подробной информацией о программе «Открытия велосезона 2018» вы можете ознакомиться в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».