В День смеха, 1 апреля, на Юбилейной площади города Всеволожска прошла акция «Подари улыбку». В этот день здесь состоялся праздник для детей и их родителей. Организаторами выступили Клуб духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи им. Александра Невского и администрация Всеволожского района.

Мероприятие прошло в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять», который давно успел полюбиться жителям нашего города. Уже несколько месяцев во Всеволожске проходят весёлые праздники на открытом воздухе. Вот и 1 апреля педагоги и воспитанники Клуба имени Александра Невского решили подарить радость малышам и провести для них подвижные игры. И игры эти были непростые, а русские народные. Участникам организаторы вручили шарики и сладости.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона КРУПНОВА