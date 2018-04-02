Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в г. Кемерово заставила власти всех регионов мобилизоваться и принять незамедлительные меры по предотвращению пожаров в торгово-развлекательных центрах. В области по поручению губернатора Александра Дрозденко была создана рабочая группа для проверки торгово-развлекательных комплексов. Председатель комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Александр Степин рассказал о мерах по организации комплексных проверок пожарной безопасности областных торговых центров и тренировок по эвакуации посетителей.

– На сегодняшний день нами совместно с прокуратурой и МЧС уточняется перечень торгово-развлекательных комплексов, где будут проводиться проверки, определяется список объектов и порядок проведения тренировок по эвакуации посетителей. Аналогичные рабочие группы созданы и на уровне районов.

Но работа по профилактике пожаров ведется постоянно в рабочем режиме. Проверочные мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности находятся в ведении территориальных органов МЧС России. И, к примеру, подчиняющиеся комитету Ленинградская областная противопожарная и спасательная служба и Аварийно-спасательная служба Ленинградской области находятся в оперативном управлении наших коллег, поскольку именно они координируют все мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера. Но в сложившихся условиях мы не останемся в стороне и будем участвовать в проведении тренировок по эвакуации людей из торговых центров.

Александр Степин подчеркнул, что в профилактике пожаров большая роль отводится и сотрудникам служб безопасности, и учителям, и школьникам, и социальным работникам. Но нужно помнить ряд правил:

– Прежде всего нужно спасать жизни, особенно жизни детей и стариков. Ни в коем случае не приступайте к тушению пожара внутри помещения самостоятельно! Это смертельно опасно! Продукты горения способны за считанные минуты, а иногда и секунды, лишить человека сознания. Все должностные лица предприятий и учреждений должны знать планы эвакуации, которые размещаются на видном месте, а руководители должны еще и контролировать, чтобы пути эвакуации всегда оставались свободными.

К сожалению, не только бизнесмены и сотрудники ЧОПов, но и простые люди этими правилами подчас пренебрегают. И, как результат, происходят трагедии. Поэтому всем нам надо запомнить, что противопожарные требования необходимо соблюдать. В ином случае за них приходится платить слишком высокую цену.