Во Всеволожском Центре культуры и досуга 31 марта состоялось награждение победителей и участников конкурса самодеятельных театров «Арлекино», проходившего в рамках VIII межмуниципального фестиваля культурных инициатив «Вдохновение». Мероприятие было приурочено к Всемирному дню театра, как и постановка режиссера Ирины Троицкой «Иллюзия счастья».

После церемонии награждения с вручением грамот, дипломов и особых «театральных» подарков зрители не спешили покидать зал – многие из них еще не видели спектакль Всеволожского народного театра, поставленного по трем произведениям Ф.М. Достоевского. Спектакль сопровождался криками «браво!». Преданные поклонники и вновь присоединившиеся к ним зрители рукоплескали артистам-любителям.

В постановке были заняты и «ветераны» сцены – те участники, которые больше двух десятков лет выходят на всеволожские театральные подмостки, и молодые актеры, недавно пополнившие труппу. Наталья Краскова выходит на сцену ДК уже 25 лет – эта дата не осталась незамеченной. Ведущую актрису Всеволожского народного театра поздравили с юбилеем по окончании спектакля.

Режиссер театра Ирина Троицкая в связи с Всемирным днем театра была награждена Благодарственным письмом депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Матвеева. Всех артистов поздравили заместитель главы администрации района Елена Фролова и директор ЦКД Людмила Горобий.

Соб. инф.

Фото Антона КРУПНОВА