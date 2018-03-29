Обитатели садоводств, расположенных в непосредственной близости от мусорного полигона «Северная Самарка», всерьез обеспокоены планами его владельцев, собирающихся в ближайшее время запустить вторую очередь.

Управляющая компания готова инвестировать в проект 300–400 миллионов рублей, что удвоит мощность полигона, открытого еще в 70-х годах прошлого века.

В настоящее время проект проходит государственную экологическую экспертизу, однако независимые экологи из Центра экспертиз ЭКОМ полагают, что продолжение деятельности полигона может нанести непоправимый вред не только окружающей среде, но и здоровью людей, проживающих на границе охранной зоны, по соседству с дымящейся тридцатиметровой горой мусора.

Природозащитники направили соответствующие документы и результаты независимой экспертизы в прокуратуру, садоводы ждут ответа и планируют обращение к губернатору Ленинградской области.

Светлана ЗАВАДСКАЯ