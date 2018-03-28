Жители Всеволожского района могут сообщить о дорожных ямах на горячую линию

Жалобы автомобилистов о ямах на дорогах в Ленинградской области начали принимать по горячей линии.

Телефон диспетчерской службы ГКУ «Ленавтодор» 8 (812) 251-42-84 работает круглосуточно, замечания также принимаются по электронной почте info@ленавтодор.рф.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, устранение локальных повреждений асфальта на региональных дорогах по поступившим сигналам будет вестись во всех районах Ленобласти до наступления устойчивого «плюса», когда можно будет начать полноценные ремонтные работы.