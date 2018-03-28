Жители Всеволожского района могут сообщить о дорожных ямах на горячую линию

Жалобы автомобилистов о ямах на дорогах в Ленинградской области начали принимать по горячей линии.

Телефон диспетчерской службы ГКУ «Ленавтодор» 8 (812) 251-42-84 работает круглосуточно, замечания также принимаются по электронной почте info@ленавтодор.рф.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, устранение локальных повреждений асфальта на региональных дорогах по поступившим сигналам будет вестись во всех районах Ленобласти до наступления устойчивого «плюса», когда можно будет начать полноценные ремонтные работы.

28 Март, 2018
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