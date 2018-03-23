В Ленинградской области стартовал XXII региональный конкурс детского экологического рисунка «Природа – твой дом. Береги его!», организованный для школьников. Ребятам предлагается в творческой форме выразить свои мысли о бережном отношении к энергетическим ресурсам.

Творческое состязание среди учащихся проводит ГБУ ДО «Центр Ладога». Конкурс проводится в два этапа – муниципальный и региональный. Прием работ на первый этап продлится до 10 апреля, на второй заявки и работы, прошедшие муниципальный уровень, принимаются с 10 по 18 апреля. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится в мае 2018 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Заявки на участие и работы направляются в оргкомитет по адресу: 188686, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, дер. Разметелево, ул. ПТУ-56, д. 5. Дополнительная информация по телефону 8 (812) 493-27-63.