Талантливых школьников Всеволожского района наградили в СПбГУ

В Санкт-Петербургском государственном университете 22 марта состоялась традиционная церемония чествования победителей и призёров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников Ленинградской области по итогам 2017–2018 учебного года.

На мероприятие съехались самые талантливые школьники всех муниципальных районов области. Делегацию от Всеволожского района представляли председатель районного комитета по образованию Ирина Федоренко и 61 школьник, из которых 18 – победители регионального этапа всероссийской олимпиады.

Лучшими образовательными учреждениями Всеволожского района по итогам рейтинга в этом учебном году признаны Всеволожская школа № 2 и Лицей № 1 г. Всеволожска. Руководителям этих учреждений Оксане Расторгиной и Сергею Федулову были вручены благодарственные письма комитета общего и профессионального образования Ленобласти. Кроме того, за многократную подготовку победителей и призёров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады благодарственные письма комитета были также вручены учителю технологии Всеволожской школы № 3 Жанне Полюх и учителю русского языка и литературы Всеволожской школы № 2 Елене Сердюковой.

Подарок талантливым школьникам преподнёс Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» – музыканты-виртуозы сыграли классические произведения, музыку из кинофильмов и роковые композиции в симфонической обработке.

Фото Светланы УСИК