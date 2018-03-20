Независимые специалисты измерили уровень шума вблизи КАД в новостройках Кудрово. Экспертиза, которую заказало ГКУ «Ленавтодор», по поручению губернатора региона Александра Дрозденко выяснило, что показатели в большинстве случаев не превышают допустимый уровень громкости.

Отметим, что замеры были взяты в 13 квартирах в Кудрово с окнами на КАД. В восьми из них шумы полностью соответствуют нормативам, в остальных пяти было зафиксировано незначительное превышение. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, в квартирах на ул. Строителей, 6 шумовой фон был превышен на 5 децибелов при норме в 40 децибелов. В то же время в некоторых квартирах первого и второго корпусов дома на ул. Строителей, 20 и ул. Пражской, 15 показатель шума колеблется от 32 до 37 дБА.

Напомним, что результаты исследования были представлены активистам Кудрово в ходе встречи рабочей группы представителей ГКУ «Ленавтодор» и областного Совета новостроек во вторник. Замеры были проведены в начале марта с привлечением независимой организации в квартирах, предложенных Советом новостроек. Активисты Кудрово также присутствовали при замерах. Для окончательного урегулирования «шумового вопроса» было предложено рекомендовать администрации Заневского поселения ускорить общественно-деловую застройку между КАДом и жилыми домами.

Кроме того, ГКУ «Ленавтодор» готовит предложение о создании рабочей группы с участием представителей Совета новостроек, ФКУ Упрдор «Северо-Запад», Леноблсоюзстроя и регионального агентства транспортной инфраструктуры, подведомственного Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ирэн ОВСЕПЯН