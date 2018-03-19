Торжественно открытие символов школ Всеволожского района состоялось вчера, 18 марта, в общеобразовательных учреждениях. Мероприятие было приурочено к выборам президента. На праздничное открытие собрались ученики, родители, педагоги. Звучали напутственные слова.

Инициатором оригинальной идеи выступил глава районной администрации Андрей Низовский. Кроме того, отметим, что администрация объявила фотоконкурс. Для того чтобы принять в нем участие, достаточно было сфотографироваться в день выборов на фоне символа школы и отправить снимок на конкурс. Победителей определят 24 марта.

– Наш символ – это изображение силуэта сердца с разноцветными детскими ладошками на нём, – отмечают в Лесновском центре образования. – Акварель – это огромный мир красок. Каждого ученика нашей школы образно можно сравнить с определённым цветом, так как каждый человек неповторим, с особым миром, с его интересами и способностями. Наша школа даёт возможность всем ребятам раскрашивать себя в любой цвет, развивать свои способности, совершенствоваться, чтобы уверенно шагнуть во взрослый мир. Сердце – это символ любви, уважения и взаимопонимания.

Отметим, что символом Кудровского центра образования № 1 стал Кот ученый, Всеволожского центра образования № 7 – лев, Школы № 6 – тигр, в Агалатовском центре образования – единорог, в Рахьинском центре образования – сокол, в Токсовском центре образования – сова, в Кузьмоловской школе – дерево знаний, в Щегловской школе – глобус, в Свердловском центре образования – кораблик. Как отмечали в администрациях школ, к идее создания фигур привлекали не только детей, но и их родителей. Так что выбирали символы всем миром. В каждой школе были проведены разные по форме собрания – ученые и общественные советы, на которых и выбрали свой символ.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА