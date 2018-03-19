Жители Ленобласти голосовали активнее, чем в 2012 году

Сегодня, 19 марта, на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Северо-Запад» глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский объявил итоги голосования на выборах Президента России на территории Ленинградской области.

В выборах приняли участие более 890 тысяч избирателей 47-го региона, что составляет 66,89 процента от числа избирателей, внесенных в списки избирателей. Это показатель выше, чем на выборах главы государства в 2012 году в Ленинградской области, а также самый высокий среди регионов Северо-Западного федерального округа, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Ленинградской области.

Наиболее активно голосовали избиратели Волосовского и Бокситогорского муниципальных районов.

За Владимира Путина проголосовали 79,01% избирателей Ленинградской области. На втором месте Павел Грудинин – 8,82%, на третьем – Владимир Жириновский – 5,44%, за Ксению Собчак отдали свой голос 2,1% избирателей. Григорий Явлинский, Борис Титов, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин не смогли преодолеть 2-процентную отметку.