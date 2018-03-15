Андрей Низовский собрал на круглый стол ведущих тренеров и спортсменов района

Сегодня, 15 марта, впервые у главы районной администрации Андрея Низовского в формате круглого стола встретились ведущие тренеры и спортсмены Всеволожского района – победители международных соревнований, мастера спорта и кандидаты в мастера.

На встрече обсуждалась реформа спорта в районе. Раньше он входил в систему дополнительного образования. Теперь спорт – это отдельное направление работы районных властей.

По словам Андрея Низовского, это позволит выйти на качественно новый уровень поддержки спорта:

– Во-первых, увеличение общего финансирования. Во-вторых, возможность материально поддержать спортсменов и тренеров, показывающих высокие результаты. В дополнение к стипендии губернатора Ленинградской области мы ввели районную стипендию. В-третьих, больше нет ограничений по возрасту – спортивную карьеру можно строить в районе. Ну и, наконец, спортивные объекты. Благодаря поддержке губернатора нам передано здание бывшего ПТУ, где к 1 сентября откроется районная спортивная школа Олимпийского резерва. Неподалеку будем строить ФОК с бассейном. Большие планы по многим поселениям района.

Как добавил глава администрации все это не отменяет внимания к массовому спорту и физической культуре – чем больше жителей Всеволожского района выйдет на уровень высших достижений, тем больше будет возможностей по финансированию, привлечению не только средств бюджета района, но и других источников.