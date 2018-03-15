Инвестор из Челябинской области построит транспортно-пересадочный узел «Девяткино»

Транспортный оператор Челябинской области «Первая транспортная корпорация» в сотрудничестве с компанией «Яндекс.Автобусы» выразил заинтересованность в реализации проекта по созданию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Девяткино».

На совещании у заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина было принято решение о разработке соглашения о намерениях по строительству ТПУ. В ходе переговоров возможным сроком открытия вокзала названа осень 2019 года, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства 47-го региона.

Текст документа, который готовит Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, появится до конца марта 2018 года. Подписание планируется провести на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области до конца мая. Предположительно, до конца 2018 года будет закончена разработка проекта планировки для ТПУ, после чего инвесторы смогут приступить к строительству на выделенном участке земли.