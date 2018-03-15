В марте Драматический театр «На Литейном» даст два спектакля во Всеволожском районе: в Янинском досуговом центре и Кузьмоловском ДК.

15 марта в 18.00 в Янинском КСДЦ покажут спектакль «Страшно-смешные истории». Весёлый калейдоскоп по стихам Агнии Барто, Олега Григорьева, Самуила Маршака, Сергея Махотина, Григория Остера, Даниила Хармса, Корнея Чуковского. Режиссёр спектакля Александр Черкашин. Малыши узнают, каких зверюшек лечит доктор Айболит и что же происходит в доме, который построил Джек. И, конечно, обязательно воспользуются вредными советами. А дети постарше и взрослые узнают себя, вспомнят, как получали двойки и единицы на уроках, как дружили с одноклассниками, как ссорились и мирились, как сочиняли весёлые небылицы и даже как первый раз влюбились.

А 18 марта в 14.00 для жителей и гостей Всеволожского района в Кузьмоловском ДК состоится бесплатный концерт-спектакль «У меня есть сердце… (Когда мы были в июне)». Режиссёр-постановщик – Андрей Сидельников. Спектакль расскажет зрителям историю, действие которой разворачивается в обычном петербургском дворе-колодце, где живут очаровательные герои пьесы Ксении Никитиной. Они любят спорить, мечтать и петь песни – по утрам «С одесского кичмана» и «Будьте здоровы», а вечерами – «Сулико» и «У меня есть сердце…». Как-то в их двор приносят радио-тарелку, и жизнь людей меняется навсегда.

Вход на представления бесплатный.