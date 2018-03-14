Модная коллекция старшеклассников из Токсовского центра образования заняла третье место на Неделе юных модельеров в Санкт-Петербурге. Детали и швы, ткани и силуэты – можно было рассмотреть на гала-показе, который прошел в Президентской библиотеке.

– Наша коллекция «Гравицапа», представленная в этот раз на Неделе моды в Петербурге, два года назад завоевала первое место во всероссийском конкурсе детской моды в Великом Устюге, – рассказывает руководитель кружка Токсовского центра образования Мария Карпенко. – Это наше главное достижение. При создании коллекции «Гравицапа» девочки вдохновились фильмом «Кин-дза-дза!», поэтому использовали легкие и костюмные ткани. Для того чтобы придать коллекции необычность, применяли зеркальный пластик. Думаю, что секрет нашего успеха в изучении современных тенденций в моде, архитектуре.

По словам Марии Карпенко, кружок существует уже третий год. В рамках программы обучения девочки изучают основы кройки, шитья, актерского мастерства и даже технику подиумного шага.

Отметим, что на петербургской Неделе юных модельеров начинающие дизайнеры представили одежду, сшитую на уроках кройки и шитья, как в школах, так и в учреждениях дополнительного образования Петербурга и Ленинградской области. Всего в творческом состязании принимали участие 150 ребят, представлявших 22 коллектива. Модное дефиле проводится в Северной столице почти 40 лет, однако только сейчас на Неделе юных модельеров можно не только пройтись по подиуму, но и посоревноваться в дизайнерских способностях.

Ирэн ОВСЕПЯН