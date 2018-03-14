В Ленинградской области в марте откроется хоспис для детей, рассчитанный на 30 человек. Об этом сегодня по итогам посещения больницы в селе Паша заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава 47-го региона подчеркнул, что новое лечебное учреждение будет оснащено современным реанимационным оборудованием для искусственной вентиляции легких.

– Сегодня правительство Ленинградской области успешно реализует программы, направленные на реновацию больничных учреждений, – отметил Александр Дрозденко. – К примеру, на первом этаже больницы в селе Паша сейчас расположилась современная поликлиника, которая соответствует всем современным стандартам. На втором этаже разместился хоспис, который также полностью укомплектован современным оборудованием. После того как сдадим детский хоспис в Токсово, Ленинградская область решит проблему с паллиативными учреждениями. По взрослым хосписам мы сегодня полностью покрываем потребность. Более того, мы сотрудничаем в этом вопросе с Санкт-Петербургом и не разделяем жителей области и петербуржцев.

Ирэн ОВСЕПЯН