Глава администрации Всеволожского района отчитался о проделанной работе

«11 главных вопросов о Всеволожске районе» – так назывался представленный отчет главы районной администрации Андрея Низовского, который состоялся сегодня, 7 марта, в рамках административного совета в КДЦ «Южный».

В мероприятии приняли участие вице-губернатор областного правительства Игорь Петров, глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук, представители областных комитетов, Законодательного собрания Ленинградской области и другие чиновники. В рамках мероприятия Андрею Низовскому вручили благодарность от представителей Республики Ингушетия за активное сотрудничество в сфере межнациональных отношений. Собравшимся показали фильм о прошлогодних преобразованиях.

В своем отчете Андрей Низовский сделал особый акцент на развитии социальной инфраструктуры в районе. За прошедший год в Кудрово, Мурино и Новом Девяткино было построено 14 дошкольных учреждений на 2 000 мест. Кроме того, были сданы в эксплуатацию две школы.

– Только на строительство детских садов было потрачено 833 миллиона рублей. Из них 85,5 миллионов из местного бюджета, – отметил Андрей Низовский. – 1 сентября 2017 года в первый класс пошли более 4 000 учеников, это одна пятая всех обучающихся района. Для решения проблем со школами предусмотрено строительство пристроек к школам во Всеволожске и Буграх. Кроме того, отныне строительным компаниям без социальной инфраструктуры не разрешат возводить многоэтажные дома.

После доклада прозвучали вопросы о будущем городском статусе Кудрово, о создании префектур, которые станут напрямую работать с руководством области. Собравшихся интересовал вопрос несанкционированной свалки на Ржевском полигоне.

– Насколько мне известно, все контролирующие инстанции осведомлены о проблеме, недавно c полигона изъяли технику, – отметил Андрей Низовский.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА