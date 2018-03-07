Хлеб любит тишину, покой и теплые руки – считают сотрудники завода «Кузьмоловский хлеб». Сегодня продукция хлебозавода покорила рынки не только Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но также известна в Москве, Псковской и Новгородской областях. Из года в год растут и объемы производства. Только за последние пять лет объем выпускаемой продукции увеличился более чем в 3,5 раза.

Сегодня главный дегустатор на предприятии – генеральный директор Людмила Веденеева. В массовое производство продукт запускают только после того, как его «на зубок» попробовала руководитель, которая считает, что нет предела совершенству. Вот и сейчас лучшие «мозги» предприятия работают над изготовлением продукции из нового вида муки. Эксперименты ведут уже два месяца, что из этой затеи выйдет, пока неизвестно, но, как повторяет руководитель предприятия: дорогу осилит только идущий!

– Людмила Александровна, не так-то просто бывает наладить производство в условиях рынка, когда трудно, а порой невозможно прогнозировать колебания цен на энергоносители, сырье, динамику и ассортимент спроса. Как выживаете?

– Предприятие было основано двадцать лет назад, – совершая небольшой экскурс в прошлое, вспоминает руководитель завода. – Обстоятельства сложились так, что лет десять назад завод стал тихо умирать. Сотрудники остались без работы, цеха – без света и тепла, производство, как никогда, нуждалось в модернизации и инвестициях. Именно в те нелегкие времена меня и пригласили на предприятие как кризисного управляющего. На тот момент у меня был многолетний опыт работы на руководящих должностях. Постепенно предприятие стало развиваться. На все это ушли годы. Однако капля камень точит: постепенно наши усилия по внедрению новых технологий стали приводить к положительным результатам. Предприятие стало развиваться. Соответственно, увеличивались объемы производства. Завод, который ранее выпускал до 1,5 тонны продукции в день, сегодня производит порядка 17 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

– Говорят, на таких заводах рецепты держат в строгой тайне. А пропорции входящих в состав ингредиентов высчитываются с математической точностью. Выходит, что пекарское искусство сложнее, чем кажется?

– Рецепт приготовления наших изделий хранится чуть ли не под грифом «секретно». Чтобы не произошло утечки информации, тайна приготовления знакома только узкому кругу специалистов. Надо сказать, что повторить, приготовить аналогичный хлеб невозможно. Изготавливается хлеб в специальных условиях, закваска хранится в специальных бочках. На заводе постоянно ведется работа по улучшению качества. Наши сотрудники настолько увлечены работой, что порой рецепты придумывают во сне. Кстати, не забывайте, что и тесто – живой продукт. Хороший хлеб можно испечь с хорошим настроением.

– Как решаете вопрос сырья? Где покупаете муку?

– За эти годы мы приобретали муку у разных поставщиков. Но долго не могли найти муку, которая отвечала бы по качеству всем нашим требованиям. Перепробовали продукцию многих российских предприятий. Самым лучшим, надежным поставщиком качественного сырья на сегодняшний день стал Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова. Ведь мука напрямую влияет на качество хлеба. Отмечу, что изначально мы поставили перед собой задачу – использовать в производстве только экологически чистые продукты, без всяких химических добавок, а это тоже создает дополнительные трудности. Тем не менее мы задали себе такие рамки.

– Говорят, что конкуренция – лишь один из трёх способов достичь цели. При этом конкуренция закаляет и помогает раскрыть новые возможности, доставляя удовольствие от победы. Вы согласны с такой формулировкой?

– Выживать в условиях конкуренции всегда сложно и интересно. Во-первых, необходимо постоянно совершенствовать выпускаемую продукцию, разрабатывать новую, чувствуя сегодняшние потребности рынка. В общем, нужно работать на опережение. Конечно, большинство новых разработок, которые мы выводим на рынок и которые становятся популярными, в течение приблизительно года начинают выпускаться и нашими предприимчивыми конкурентами. Но к этому моменту мы должны предложить рынку следующую новаци

Во-вторых, нужно гарантировать своему покупателю стабильность характеристик продукции, ее цены, сроки поставки на объект. Тут очень важен вопрос репутации. Сегодня сколько хлебозаводов – столько и прайсов. Одни предлагают дешевую продукцию, у других цены кусаются. Покупатель при выборе товара должен понимать, кем он произведен, насколько профессионален этот производитель, какова его репутация.

– Сегодня контролирующие инстанции часто говорят о несоблюдении элементарных норм при производстве хлеба. Не возникают ли на предприятии трения между главным технологом и начальником производства? Например, хлеб должен быть по стандарту 15 см, а когда испекли, то оказалось, что 14 см…

– Конечно, проблемы возникают. Кто не работает, тот не ошибается. Но мы ни одной проблемы не оставляем без внимания. Анализируем, решаем и идем вперед.

– А что главное в бизнесе, помимо хорошего коллектива?

– Порядочность! И это отнюдь не банальная позиция. Никогда нельзя сворачивать с пути истинного. Даже из самой сложной ситуации есть выход.

– Расскажите, пожалуйста, о дальнейших планах.

– Сейчас мы ведем активную работу, направленную на развитие собственных торговых точек. В рамках проекта намерены закупить автолавки, чтобы расширить географию сбыта продукции. Пока во Всеволожском районе у нас всего четыре торговые точки – две в Кузьмолово, по одной в Сертолово и Токсово.

Хотелось бы отметить, что огромную поддержку нашему предприятию оказывают администрация Кузьмоловского поселения, администрация Всеволожского района, районный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.

Ирэн ОВСЕПЯН

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